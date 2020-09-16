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فن

ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع فيلم حب البنات.. شاهد

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:02 م
ليلى علوي
ليلى علوي
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مصطفى كرم
استعادت الفنانة ليلى علوي زكرياتها مع فيلمها القديم حب البنات الذي شاركت في بطولته مع حنان ترك وهنا شيحه وأشرف عبد الباقي. 


ونشرت ليلى علوى صورها من الفيلم وعلقت قائلة "بنات مصطفى أبو حجر .. عاشوا بعيد عن بعض وعن دفا اللمة .. ولما كبروا وبدأوا يدوروا على الحب اكتشفوا أنهم بيدوروا غلط .. وفي نهاية حدوتة كل واحدة فيهم فهموا إن الأمان وحضن العيلة وونسها مهم زي الحب والعواطف ويمكن أكثر ايه رأيكم في نهاية فيلم حب البنات وهل كنتوا متوقعين نهاية مختلفة!#حب_البنات".

يذكر أن ليلى علوي غابت عن دراما رمضان العام الحالي 202‪0. 


وكان آخر ‏أعمالها ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎

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