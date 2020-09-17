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بين الناس

استمرار قطع الكهرباء يثير غضب أهالى قرية البرم فى الفيوم

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن محمود راضي إبراهيم، المقيم قرية البرم منطقة بنى عثمان مركز سنورس التابع لمحافظة الفيوم، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ستمرار قطع   التيار الكهربائى بالمنطقة أكثر من 5 ساعات.

وقال فى  رسالته :  نعانى نحن أهالى المنطقة من استمرار ضعف  الكهرباء وعدم استقرار التيار، ما يمثل خطرا على الأجهزة الكهربائية والثلاجات، مطالبا المسئولين بالعمل على حل المشكلة

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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