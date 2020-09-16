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منوعات

بالصور.. إقبال متوسط من الجماهير على معرض الكنوز في أول أيام افتتاحه

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:30 م
معرض كنوز
معرض كنوز
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مصطفى كرم - عمرو سيد - محمد صبحي
اافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة معرض كنوز بجاردن سيتي، الذي يضم عدد كبير من  "مختارات الفن الأوروبى" ويسمل أكثر من 100 عمل فنى من مقتنيات متحف الجزيرة ومتحف محمود خليل وحرمه ومتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية ما بين تصوير زيتى ونحت لكوكبة من الفنانين العالميين أمثال "بول جوجان، رودان، كلود مانيه، إدوارد مانيه، رينوار، وألفريد سيسلى وديجا"، وغيرهم كثيرون من علامات الفن الأوربى

ورصدت عدسة صدي البلد اقلال متوسط من الجماهير في أول أيام من افتتاح المعرض. 

وقالت وزيرة الثقافة، إنها سعيدة جدا بالعدد الموجود البارحة فى المعرض، لافتة إلى أنه جزء شاق جدا على المنظمين للتنسيق للحضور الكامل للحدود، معتقدة أن إقامة المعرض لمدة طويلة سيسمح لعدد كبير من الزوار من الحضور، خاصة حضور الشباب.

ولفتت أنها كانت فكرة كبيرة من الوزارة فى إطلاع الجماهير المصرية على الفنون من خلال المعرض حول العالم على المجموعات النادرة التى تقتنيها الدولة المصرية عبر متاحفها الفنية المختلفة.

وأشارت إلى أن هناك مجموعة كبيرة لم يشاهدها أحد من قبل، إلى جوار مجموعات لم تعرض بسبب بعض المتاحف.
بالصور.. إقبال متوسط من الجماهير على معرض الكنوز في أول أيام افتتاحه
بالصور.. إقبال متوسط من الجماهير على معرض الكنوز في أول أيام افتتاحه
بالصور.. إقبال متوسط من الجماهير على معرض الكنوز في أول أيام افتتاحه
بالصور.. إقبال متوسط من الجماهير على معرض الكنوز في أول أيام افتتاحه
بالصور.. إقبال متوسط من الجماهير على معرض الكنوز في أول أيام افتتاحه
بالصور.. إقبال متوسط من الجماهير على معرض الكنوز في أول أيام افتتاحه
بالصور.. إقبال متوسط من الجماهير على معرض الكنوز في أول أيام افتتاحه
بالصور.. إقبال متوسط من الجماهير على معرض الكنوز في أول أيام افتتاحه
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