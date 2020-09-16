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أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية تحذر من زيادة مقلقة في حالات كورونا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:45 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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على صالح
أكدت خبيرة منظمة الصحة العالمية في علم الأوبئة ماريا فان كيركوف، الأربعاء، أن المنظمة تشهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض البلدان تعود إلى مستويات الربيع.

وقالت كيركوف في تصريحات لها اليوم: "بدأنا نرى بعض الاتجاهات المقلقة في بعض البلدان حيث نشهد زيادة في أعداد الحالات". 

وأضافت في جلسة أسئلة وأجوبة مع الصحفيين، قائلة: "إن أعداد الحالات تزداد إلى المستويات التي رأيناها في الربيع".


وتابعت خبيرة الصحة العالمية أن "الزيادة في حالات الاستشفاء ووحدة العناية المركزة، والتي يمكن رؤيتها في جميع أنحاء نصف الكرة الشمالي، كانت علامة مقلقة". 

 بالإضافة إلى ذلك، قالت فان كيركوف، إن موسم الإنفلونزا، الذي لم يبدأ بعد، وقد يضع ضغطًا إضافيًا على الأنظمة الطبية.

وأضافت "لم نشهد انتشار الأنفلونزا بعد، وبالتالي، لا يمكننا التمييز بين الإنفلونزا  وكوفيد 19 في البداية، وبالتالي أـنت بحاجة إلى اختبار للقيام بذلك؛ وأنظمة الاختبار متوترة بالفعل في الوقت الحالي على الرغم من تحسنها" 
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