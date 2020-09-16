منظمة الصحة العالمية تحذر من زيادة مقلقة في حالات كورونا

أكدت خبيرة منظمة الصحة العالمية في علم الأوبئة ماريا فان كيركوف، الأربعاء، أن المنظمة تشهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض البلدان تعود إلى مستويات الربيع.





وقالت كيركوف في تصريحات لها اليوم: "بدأنا نرى بعض الاتجاهات المقلقة في بعض البلدان حيث نشهد زيادة في أعداد الحالات".





وأضافت في جلسة أسئلة وأجوبة مع الصحفيين، قائلة: "إن أعداد الحالات تزداد إلى المستويات التي رأيناها في الربيع".





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وتابعت خبيرة الصحة العالمية أن "الزيادة في حالات الاستشفاء ووحدة العناية المركزة، والتي يمكن رؤيتها في جميع أنحاء نصف الكرة الشمالي، كانت علامة مقلقة".





بالإضافة إلى ذلك، قالت فان كيركوف، إن موسم الإنفلونزا، الذي لم يبدأ بعد، وقد يضع ضغطًا إضافيًا على الأنظمة الطبية.



