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ديني

مدير مديرية أوقاف السويس على رأس حملة موسعة لنظافة وتعقيم المساجد

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:00 م
مدير مديرية أوقاف
مدير مديرية أوقاف السويس
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محمود ضاحي
 انطلقت اليوم الأربعاء حملة موسعة لنظافة المساجد وتطهيرها بمديرية أوقاف السويس، على رأسها الشيخ ماجد راضي، مدير مديرية الأوقاف الذي، أكد أن الحرص على نظافة المساجد من باب تعظيم حرمات الله وتعظيم شعائره، وعلى جميع القائمين على أمر المساجد من قيادات وأئمة وعمال وغيرهم بذل أقصى جهدهم حتى تصبح المساجد عنوانًا للنظافة والجمال.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله مبنى ومعنى والحرص الدائم على نظافتها، واستعداداً لاستقبال الجمعة الرابعة ، ومساهمة من الوزارة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويكرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الفائزين في المسابقة البحثية "رؤية" للفكر المستنير، وإعلان المسابقة السنوية الجديدة.

تنظم الوزارة حفل التكريم يوم الاثنين المقبل الموافق 21/ 9/ 2020 بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا ، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية. 
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