بنسبة 11%.. تراجع خسائر شينى خلال العام المالى 2019 /2020

تراجعت خسائر الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني (PRCL) التابعة للقابضة للصناعات المعدنية احدى شركات قطاع الاعمال العام ، خلال العام المالى المنتهى 30 يونيو 2020 بنسبة 10.8%.









وكشفت المؤشرات المالية للشركة للعام المالى الماضى 2020/2019 عن تحقيق 53.22 مليون جنيه خسائر ، مقابل59.7 مليون جنيه في العام المالي السابق له.





وارتفت إيرادات الشركة إلى 269.7 مليون جنيه في العام المالي الماضي، مقابل 247.77 مليون جنيه في العام المالي السابق له.





وسجلت الشركة خسائر بلغت 33 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 26.75 مليون خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



