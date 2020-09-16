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بين الناس

بعد تجمعات المياه.. إصلاح طريق الأوتوسراد بمنطقة منشية ناصر

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:36 م
الصرف الصحي
الصرف الصحي
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مصطفى كرم
أعلنت شركة الصرف الصحى بالقاهرة  عن حدوث سدد بخط الصرف الصحى الرئيسى قطر ١٨٠٠ مم وتجمعات مياه كبيرة بطريق الأوتوسراد بمنطقة منشية ناصر؛ نتيجة القاء مخلفات صلبة وثقيلة فى المطابق مباشرة بمنطقة الزرايب.

وأوضحت الشركة أنه تم  التنسيق مع شركة مياه الشرب بالقاهرة لقطع المياه عن منطقة منشية ناصر لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحى.

وأشارت الشركة أنه تم الدفع بمعدات الشركة حوالى (30 شفاط - وبدالات محمولة - وسيارة سيول من شركة الصرف الصحى بالجيزة) والدفع بغطاسين لإجراء أعمال التطهير والتسليك، وجارى سحب المياه.

وأعربت الشركة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها وأنه جارى الاصلاح فى أسرع وقت ممكن.
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