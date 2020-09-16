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كرم جبر: دول بحجم عقلة الإصبع تتآمر على مصر.. فيديو

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:41 م
كرم جبر رئيس المجلس
كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام
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البهي لعمرو
قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستخدم ألفاظا لا تعيب فى أحد، موضحًا أن الرئيس لم يهاجم أحدا وتحدث بكلمات قوية لبعض الأشخاص التى تريد الشر لمصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تقف فى ظهر الدول، ولكن هناك بعض الدول تقابل ذلك بالجحود.

ولفت إلى أن مصر تقف بجانب جميع الدول، ولكن هناك بعض الدول تناست ذلك وتبث الأكاذيب ضد مصر.

وأشار إلى أن الأموال القطرية دعمت الجحيم العربي، وفى أى دولة به مشكلات أو إرهاب تجد يدا لـ قطر.

وأوضح أن هناك تآمرا من بعض الدول بحجم عقلة الإصبع على مصر، وقناة الجزيرة الإرهابية دائمًا تبث الأكاذيب ضد مصر وتسعى إلى إسقاطها.

وتابع: لو استمرت جماعة الإخوان الإرهابية فى الحكم لحدثت مجاعة فى مصر.
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