قافلة طبية مجانية لأهالي قرية المتاني في مطروح

انطلقت اليوم الأربعاء قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا لأهالي قرية المثاني التابعة لمدينة براني بمطروح .

















وأكد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح ان القافلة الطبية بدأت اليوم وسط إقبال كبير من مواطني قرية المثاني والنجوع الصحراوية التابعة.









وأضاف ان القافلة في التخصصات الطبية ( نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).









وأوضح ان القافلة بتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة و السكان و تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .







