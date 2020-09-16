AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قافلة طبية مجانية لأهالي قرية المتاني في مطروح

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:38 م
قافله طبيه
قافله طبيه
Advertisements
ايمن محمود
انطلقت اليوم الأربعاء قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا  لأهالي قرية المثاني  التابعة لمدينة براني بمطروح .




وأكد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح ان القافلة الطبية بدأت اليوم وسط إقبال كبير من مواطني قرية  المثاني والنجوع الصحراوية التابعة.


وأضاف ان القافلة في التخصصات الطبية ( نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد  - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).


وأوضح ان القافلة بتوجيهات الدكتورة  هالة زايد وزيرة الصحة و السكان و تحت رعاية  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .


وأشار الي استمرار القوافل الطبية في تقديم خدمات طبية مجانية لأهالي مطروح خاصة في المناطق السكنية  البعيدة عن المستشفيات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دواء بالمجان..الصحة: إطلاق مبادرة حياة كريمة بمحافظات الجمهورية

ترشيحاتنا

انتحار ممثلة شابة في ظروف غامضة

أحمد موسى يعرض صورة لـ المتآمرين والخونة | شاهد

اخبار الرياضة .. الاهلي "خايف" من الزمالك وبيراميدز .. طارق يحيى يقود مران الأبيض.. كلوب يحسم مصيره مع ليفربول

3000 جنيه يوميا.. وزير التعليم يعلن خبرا سارا للمعلمين| فيديو

عقب توقيع اتفاق السلام.. انتقادات لاذعة لـ نتنياهو والوفد المرافق له بواشنطن.. اعرف السبب

هاني الناظر يقدم أبرز الطرق الفعالة والمبتكرة لتنمية ذكاء ومهارات الأطفال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذير الأطباء من موجة ثانية لفيروس كورونا.. أفضل الطرق الطبيعية لتعزيز المناعة

على البحر.. إيمي طلعت زكريا بإطلالة تخطف الأنظار

أسد الصحراء قاهر الطليان .. تفاصيل لحظة إعدام عمر المختار.. صور