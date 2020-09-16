معتز الخصوصى يكتب: كارتيرون.. نفد رصيدك لدى الزمالك

فوجئ جماهير نادى الزمالك أمس بخبر صادم يفيد برحيل المدير الفنى لنادى الزمالك باتريس كارتيرون، والذى كان بمثابة مفاجأة كبيرة غير متوقعة لجماهير القلعة البيضاء، خاصة أن المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون كان يسير مع فريق نادى الزمالك بخطى ثابتة وساهم فى حصول نادى الزمالك على بطولتى السوبر المصرى والأفريقي، ونجح بكفاءة فى وصول نادى الزمالك إلى الدور نصف النهائى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.





المفاجأة كانت فى قرار كارتيرون الذى كان على علاقة طيبة بالمستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ولم تحدث أى مشاكل بينهما تُنذر برحيل المدير الفنى للزمالك عن النادى، إلا أن كارتيرون أبلغ رئيس نادى الزمالك بأن ضغط المباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز كانت وراء قراره بالرحيل المفاجئ عن النادي على حد قوله ، كما أنه لم يبلغ الإدارة بتلقيه أي عرض ، حيث طلب كارتيرون مساء أمس الإثنين الرحيل وأبلغ النادي بأنه يعتذر عن عدم استكمال مهمته وسيدفع الشرط الجزائي.





يحسب لمجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور إدارة أزمة رحيل باتريس كارتيرون بإحترافية وعقلانية ، خاصة بعد ما عرض رئيس نادى الزمالك على كارتيرون عدة خيارات من خلال فيديو مصور تم عرضه أمام الملايين على قناة نادى الزمالك وهى إما تعديل عقده مع النادى لإغرائه بالاستمرار فى النادى وعدم الرحيل عنه أو الاستمرار مع الفريق لمدة شهر حتى نهاية بطولة دورى أبطال أفريقيا بدون دفع كارتيرون الشرط الجزائى وبعد ذلك يرحل عن النادى أو إذا كان وقع لنادى معين فإنه سيستأذن رئيس النادى الذى سيوقع له كارتيرون بأن يستمر مع نادى الزمالك لمدة شهر حتى نهاية دورى أبطال أفريقيا، إلا أن كارتيرون اتخذ قراره النهائى وأبلغ رئيس نادى الزمالك بعد مهلة ساعة قد منحها له المستشار مرتضى منصور لاتخاذ قراره بالرحيل عن النادى ورغبته فى عدم الاستمرار.





رحيل كارتيرون عن نادى الزمالك بهذا الشكل المخزى جاء فى وقت صعب جدا للغاية ، خاصة قبل مباراة نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا ، كما أنه يعتبر بمثابة وصمة عار فى السيرة الذاتية لتاريخه فى التدريب ، ولا يختلف أى نادى مصرى أن ما قام به كارتيرون مع نادى الزمالك هو أمر مرفوض ولا يقبل به أى نادٍ، لأنه هروب من المسئولية فى وقت كان يحتاج فيه الزمالك إليه قبل شهر من خوض مباراة مصيرية فى الدور النصف النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

على الرغم من أن رحيل كارتيرون كان يشكل صدمة كبيرة لجماهير الزمالك ولاعبى الزمالك ، إلا أن جماهير الزمالك عبروا عن دعمهم لنادى الزمالك عبر صفحات السوشيال ميديا وأنهم سيساندوه بكل قوة خلال الفترة المقبلة لكى يحققوا حلمهم بالحصول على بطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة السادسة، هذا بالإضافة إلى إعلان عدد من لاعبى الزمالك دعمهم للنادى وأنهم سيكونوا رجال وعلى قدر المسئولية لتحقيق البطولة الأفريقية.





يدخل الفترة الحالية لاعبو نادى الزمالك فى تحدٍ كبير أمام جماهير القلعة البيضاء لإثبات عدم تأثرهم برحيل المدير الفنى للزمالك باتريس كارتيرون وأنهم قادرون على الثبات على الرغم من الأزمة التى تركها كارتيرون داخل القلعة البيضاء بعد رحيله عن نادى الزمالك بشكل مفاجئ وغير متوقع ، حيث يعلق جماهير الزمالك آمالاً كبيرة على لاعبى الزمالك بأنهم سيتخطون هذه الأزمة بكل سلام، خاصة وأنهم سبق وأن مروا بالكثير من الأزمات التى جعلتهم أكثر صمودا فى وجهه كل الصعاب.



