رئيس إسرائيل يعتذر لمواطنيه: وثقتم بنا وخذلناكم

اعتذر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الأربعاء لمواطنيه عن إعادة فرض الإغلاق المرتبط بـ فيروس كورونا في اسرائيل من خلال خطاب متلفز.





وقال الرئيس الاسرائيلي "أعلم أننا، السلطات، لم نفعل ما يكفي لنكون جديرين باهتمامكم، لقد وثقتم بنا، وخذلناكم، ولكن اليوم أود أن أقول إنني أتفهم الشعور بالارتباك وعدم اليقين، القلق الذي يشعر به كثير من الناس، أفهم وقبل كل شيء، أريد أن أعتذر عن هذا".









كما وجه الرئيس الاسرائيلي اعتذار عن سلوكه خلال الإغلاق السابق، عندما احتفل بعيد الفصح اليهودي مع عائلته وأصدقائه المقربين في منزله في القدس.





وبالإضافة إلى ذلك، دعا ريفلين الحكومة إلى العمل على استعادة ثقة المواطنين.





وأضاف ريفلين قائلا "هذه فرصة ثانية، ويجب أن نغتنمها، لأنني أخشى ألا تكون لدينا فرصة ثالثة".





كما حث ريفلين المواطنين الإسرائيليين على الامتثال لجميع قيود فيروس كورونا خلال الإغلاق الذي سيستمر ثلاثة أسابيع.





وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن بدء الإغلاق الكامل بدءًا من 18 سبتمبر لمدة ثلاثة أسابيع بالتزامن مع فترة الأعياد اليهودية، حيث يستمر عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل في الارتفاع.





وسيتم إغلاق جميع المرافق التعليمية والصالات الرياضية وحمامات السباحة والمقاهي والمطاعم خلال فترة الإغلاق.



