AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس إسرائيل يعتذر لمواطنيه: وثقتم بنا وخذلناكم

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:00 ص
الرئيس الاسرائيلي
الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين
Advertisements
على صالح
اعتذر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الأربعاء لمواطنيه عن إعادة فرض الإغلاق المرتبط بـ فيروس كورونا في اسرائيل من خلال خطاب متلفز.

وقال الرئيس الاسرائيلي "أعلم أننا، السلطات، لم نفعل ما يكفي لنكون جديرين باهتمامكم، لقد وثقتم بنا، وخذلناكم، ولكن اليوم أود أن أقول إنني أتفهم الشعور بالارتباك وعدم اليقين، القلق الذي يشعر به كثير من الناس، أفهم وقبل كل شيء، أريد أن أعتذر عن هذا".


كما وجه الرئيس الاسرائيلي اعتذار عن سلوكه خلال الإغلاق السابق، عندما احتفل بعيد الفصح اليهودي مع عائلته وأصدقائه المقربين في منزله في القدس.

وبالإضافة إلى ذلك، دعا ريفلين الحكومة إلى العمل على استعادة ثقة المواطنين.

وأضاف ريفلين قائلا "هذه فرصة ثانية، ويجب أن نغتنمها، لأنني أخشى ألا تكون لدينا فرصة ثالثة".

كما حث ريفلين المواطنين الإسرائيليين على الامتثال لجميع قيود فيروس كورونا خلال الإغلاق الذي سيستمر ثلاثة أسابيع.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن بدء الإغلاق الكامل بدءًا من 18 سبتمبر لمدة ثلاثة أسابيع بالتزامن مع فترة الأعياد اليهودية، حيث يستمر عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل في الارتفاع. 

وسيتم إغلاق جميع المرافق التعليمية والصالات الرياضية وحمامات السباحة والمقاهي والمطاعم خلال فترة الإغلاق.

وأكدت إسرائيل حتى الآن أكثر من 169000 حالة إصابة بفيروس كورونا ، وأكثر من 123000 حالة شفاء وأكثر من 1100 حالة وفاة ذات صلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس الإسرائيلي يدعو ولي عهد أبوظبي لزيارة القدس

البحرين ترحب باتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات

الرئيس الإسرائيلي: اتفاق السلام مع الإمارات والبحرين بداية لعهد جديد

ترشيحاتنا

عقب رحيله من الزمالك.. ماجد سامي يكشف كواليس جديدة في فسخ تعاقد كارتيرون مع وادي دجلة

مش مسامحة ليوم الدين.. الوصية الأخيرة للبلوجر آثار عبد الرؤوف قبل وفاتها بالسرطان

حجز أحمد حسن وزينب 24 ساعة بتهمة ترهيب طفلتهما

ميدو يسخر من طرد حارس الجونة أمام سموحة

مدرب تونسي عن رحيل كارتيرون: الخسارة ستكون مدوية حال توقيعه للأهلي

لن يعودوا .. قرار كويتي مهم بشأن 127 ألف وافد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات في المنزل.. اصنعي بديل السمن البلدي في دقائق

في عيد ميلاده.. تعرف على الحمية الغذائية لـ محمد إمام وأبرز إطلالاته في الصيف

ليجن موف.. دومنيك حوراني تستعرض جمالها على إنستجرام