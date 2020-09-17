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مرأة

غير تقليدي وغريب.. شاهد أبرز أزياء شريف مدكور في عيد ميلاده

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:31 ص
شريف مدكور
شريف مدكور
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هاجر هانئ
حرص المذيع شريف مدكور على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصورة جديدة لها خلال الاحتفال بعيد ميلاده الـ 48.

وعلى الرغم من أن شريف مدكور تخطى حاجز الأربعين إلا أنه من المشاهير التي لا تبدو عليها التقدم في العمر، و يعد شريف من النجوم اللاتي يجذبوا الأنظار بمجرد ظهوره في مختلف المناسبات.

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يتمتع شريف مدكور بذوق و ستايل خاص هو ما يميزه عن غيره من المشاهير، حيث يعتمد على التصميمات الغريبة و الغير تقليدية التي تجعله محط أنظار الجميع.

كما يحرص شريف مدكور على التجديد والتنويع وعدم السير على وتيرة واحدة، ما يجعله يظهر من حين لآخر بلوك جديد ومختلف.
غير تقليدي وغريب.. شاهد أبرز أزياء شريف مدكور في عيد ميلاده
غير تقليدي وغريب.. شاهد أبرز أزياء شريف مدكور في عيد ميلاده
غير تقليدي وغريب.. شاهد أبرز أزياء شريف مدكور في عيد ميلاده
غير تقليدي وغريب.. شاهد أبرز أزياء شريف مدكور في عيد ميلاده
غير تقليدي وغريب.. شاهد أبرز أزياء شريف مدكور في عيد ميلاده
غير تقليدي وغريب.. شاهد أبرز أزياء شريف مدكور في عيد ميلاده
غير تقليدي وغريب.. شاهد أبرز أزياء شريف مدكور في عيد ميلاده
غير تقليدي وغريب.. شاهد أبرز أزياء شريف مدكور في عيد ميلاده
غير تقليدي وغريب.. شاهد أبرز أزياء شريف مدكور في عيد ميلاده
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