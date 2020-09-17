غير تقليدي وغريب.. شاهد أبرز أزياء شريف مدكور في عيد ميلاده

حرص المذيع شريف مدكور على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل انستجرام ، بصورة جديدة لها خلال الاحتفال بعيد ميلاده الـ 48. الاجتماعيانستجرامالاحتفال





وعلى الرغم من أن شريف مدكور تخطى حاجز الأربعين إلا أنه من المشاهير التي لا تبدو عليها التقدم في العمر، و يعد شريف من النجوم اللاتي يجذبوا الأنظار بمجرد ظهوره في مختلف المناسبات.





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يتمتع شريف مدكور بذوق و ستايل خاص هو ما يميزه عن غيره من المشاهير، حيث يعتمد على التصميمات الغريبة و الغير تقليدية التي تجعله محط أنظار الجميع.





كما يحرص شريف مدكور على التجديد والتنويع وعدم السير على وتيرة واحدة، ما يجعله يظهر من حين لآخر بلوك جديد ومختلف.