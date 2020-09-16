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شريف مدكور: دعيت ربنا في العمرة للحصول على إشارة حب فاكتشفت إصابتي بالسرطان

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:17 م
شريف مدكور
شريف مدكور
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هاني حسين
 قال الإعلامي شريف مدكور، إنه يشعر بالفخر بإطلاق لقب «مذيع ستات مصر» عليه، مضيفا:"  من أطلق هذا اللقب اعتقد انه يقوم باحراجي ولكن هذا اللقب شهادة اعتز بها".

وأضاف شريف مدكور في حواره في برنامج " الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة " سي بي سي"، :" تربيت في العائلة على احترام المرأة".

وتابع شريف مدكور:"  صحتي جيدة وخلصت فترة العلاج ولدي مشكلة في تنميل اطراف اصابعي ولدي ضمور في بعض الأطراف واتعافى منها ".

واكمل شريف مدكور:"  أثناء تواجدي في العمرة دعيت ربنا وطلبت منه أي علامة منه على أنه راضي عني وبعد شهرين اكتشفت أنني مصاب بالسرطان ورأيت حب الناس لي".

ولفت شريف مدكور:"  فهمت الرسالة بأن الله وضعني في محنة ووجدت حب الجميع لي ومساندتي في مرضي".

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