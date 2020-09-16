شريف مدكور: دعيت ربنا في العمرة للحصول على إشارة حب فاكتشفت إصابتي بالسرطان

قال الإعلامي شريف مدكور ، إنه يشعر بالفخر بإطلاق لقب «مذيع ستات مصر» عليه، مضيفا:" من أطلق هذا اللقب اعتقد انه يقوم باحراجي ولكن هذا اللقب شهادة اعتز بها".





وأضاف شريف مدكور في حواره في برنامج " الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة " سي بي سي"، :" تربيت في العائلة على احترام المرأة".





وتابع شريف مدكور:" صحتي جيدة و خلصت فترة العلاج ولدي مشكلة في تنميل اطراف اصابعي ولدي ضمور في بعض الأطراف واتعافى منها ".





واكمل شريف مدكور:" أثناء تواجدي في العمرة دعيت ربنا وطلبت منه أي علامة منه على أنه راضي عني وبعد شهرين اكتشفت أنني مصاب بالسرطان ورأيت حب الناس لي".





ولفت شريف مدكور:" فهمت الرسالة بأن الله وضعني في محنة ووجدت حب الجميع لي ومساندتي في مرضي".



