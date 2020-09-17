عرض 1500 مدرب على الزمالك خلال يومين.. أحمد مرتضى يكشف أبرز المرشحين

أكد أحمد مرتضى منصور ، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق للوداد المغربي و"جوسفالدو فيريرا"، مدرب الزمالك السابق، ضمن المرشحين لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.





ويبحث الزمالك في الوقت الحالي، عن مدير فني أجنبي جديد لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل للتعاون السعودي بعد طلب تسديد الشرط الجزائي.





وقال أحمد مرتضى، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "جمهور التالتة" عبر "أون تايم سبورتس 2"، "هناك العديد من السير الذاتية التي تم عرضها علينا لمدربين أجانب لتولي تدريب الفريق، ويصل عددها حوالي ١٥٠٠ سيرة ذاتية".





وأكد "قمنا بعدد من المقابلات الشخصية مع بعض المدربين "أونلاين" من أجل الحديث عن كافة التفاصيل والأمور".





وتابع "خلال اسبوع سيتم الانتهاء من ملف المدير الفني الجديد للزمالك".





وأضاف "فيريرا مدرب نجح مع الزمالك ويمتلك خبرات في مصر وأفريقيا وبالتالي هو ضمن الأسماء المطروحة، جاريدو ضمن الأسماء المطروحة لتولي إدارة نادي الزمالك الفنية لما يمتلكه من خبرات داخل أفريقيا".





واستمر "من الصعب ان تجد مدير فني بقيمة طارق يحيى يقبل بالمهمة في هذا الوقت، لكن هذا قدر ابناء الزمالك، وما يقوم به تضحية من أجل الزمالك، يجب ان نشكره".





وأضاف "نادي الزمالك نجح في السنوات الأخيرة في التعاقد مع مدربين كبار مثل فيريرا او باتشيكو او ماكليش أو باكيتا".





وأوضح "نبحث عن مدير فني من المدرسة الواقعية، هدفنا بطولة أفريقيا، وهناك بطولات أخرى نشارك بها، نريد التعاقد مع مدرب يعرف كيف يفوز بالبطولة، كل من تواصلنا معهم يعرفون قيمة نادي الزمالك ومستواه الحالي".





واستكمل "الجميع شاهد مرتضى منصور الحقيقي خلال الفيديوهات الأخيرة، وكيف وقف احتراما لجماهير الزمالك، كل يوم يتواصل معي هاتفيا لكي يسألني عن صحتي وحال جماهير الزمالك لأنني متابع للسوشيال ميديا".





واختتم "في الفترة الأخيرة كان هناك مؤامرات كثيرة على نادي الزمالك، لكن إن شاء الله الأمور سوف تسير بشكل جيد، على جماهير الزمالك أن لا تقلق".