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رياضة

رسميا.. التعاون السعودي يتعاقد مع باتريس كارتيرون

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:31 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن نادي التعاون السعودي إتمام الإتفاق عم الفرنسي باتريس كارتيرون لتولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبل.

وكتب الحساب الرسمي لفريق التعاون على تويرتر أن الإتفاق لمدة عامين بين الطرفين.

وقاد كارتيرون الزمالك لتحقيق بطولتي السوبر الإفريقي والمصري، مع الوصول إلى نصف نهائي دوري إفريقيا في النسخة الحالية حتى الآن.

يذكر أن التعاون أقال البرتغالي فيتور كامبليوس مدربه السابق، وكلف عسيري لقيادة الفريق، الذي يستكمل حاليا مشاوره في دوري أبطال آسيا، بعد أن نجح في الهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.
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