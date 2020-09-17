AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لتعويض غياب المصابين.. طلعت يوسف يصعد ناشئين للفريق الأول

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:47 ص
طلعت يوسف المدير
طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري
Advertisements
حسام الحارتي
لجأ طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، إلى تصعيد لاعبين من قطاع الناشئين للتغلب على الغيابات المتواجدة داخل صفوف الفريق.

ويعاني الاتحاد السكندري من غيابات عديدة للإصابة أو الإيقاف قبل مباراة الفريق المقبلة أمام المقاولون العرب يوم الأحد المقبل.

وقام طلعت يوسف بتصعيد 3 لاعبين من فريق ١٩٩٩ وهم "محمد كامل، ومحمد رجب، ومؤمن مهدي".

وتم أيضا تصعيد الثنائي عبد الرحمن الزنفلي "حارس مرمي" وبلال السيد من فريق 2000.

وخاض اللاعبون التدريبات الجماعية برفقة الفريق الأول التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي بسموحة.

ويأمل طلعت يوسف في تدشين جيل جديد من أبناء الاتحاد السكندري من أجل الاعتماد عليهم خلال الفترة المقبلة وتحقيق البطولات للإسعاد جماهير زعيم الثغر.

يذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يرفض رحيل النجوم.. الاتحاد السكندري يبحث تدعيم الفريق استعدادا للموسم المقبل

الأمل يعود لقطاع الناشئين داخل الدوري المصري .. وميتشو وكارتيرون كلمة السر

قبل مواجهة الزمالك.. الاتحاد السكندري في مأزق لغياب 8 لاعبين

الاتحاد السكندري يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة المصري

مسحة طبية للاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة المصري

استعدادًا لمباراة حرس الحدود.. رئيس الاتحاد السكندري يجتمع مع فريق الكرة

ترشيحاتنا

ميدو يسخر من طرد حارس الجونة أمام سموحة

صورة فاضحة لـ تميم على الهواء.. وتعامل أخلاقي من أحمد موسى|شاهد

أحمد موسى ينفعل على الهواء: اللي هيقرب هندفنه| فيديو

انت مجنون.. مرتضى منصور يوجه رسالة للهارب محمد علي | شاهد

جوارديولا العرب.. تفاصيل عقد رضا عبد العال مع طنطا وشروط بقائه

عماد النحاس: تجربة النصر السعودي لم تكن «كوبري» للانتقال إلى الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل رز مندي بالدجاج .. تشكيلة متنوعة لأجمل الوصفات

بملابس جريئة.. زوجة محمد الشرنوبي تخطف الأنظار على البحر.. شاهد

بمكونات في المنزل.. اصنعي بديل السمن البلدي في دقائق