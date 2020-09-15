بعد التعادل مع الأهلي.. نبيل الحلفاوي يشيد بتألق الاتحاد السكندري

أشاد الفنان نبيل الحلفاوي يتألق نادي الاتحاد السكندري امام الأهلي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، أمس، على استاد برج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.





وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر "‏الاتحاد يستحق التحية ويستحق التعادل بغض النظر عن علامة التعجب بالنسبة للتحكيم.. بلاش نقول علامات الاستفهام".





وانتهت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، التي جمعت بينهما مساء الإثنين، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري، سلبيًا، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.









وتأجل إعلان تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز، للمرة رقم 42 في تاريخه، رسميًا، حيث كان يحتاج الأحمر للفوز بأي نتيجة للوصول للنقطة 74 في جدول ترتيب الدوري المصري، وبالتالي التتويج الرسمي بالدرع.