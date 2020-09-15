AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد التعادل مع الأهلي.. نبيل الحلفاوي يشيد بتألق الاتحاد السكندري

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:08 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
Advertisements
مصطفى كرم
أشاد الفنان نبيل الحلفاوي يتألق نادي الاتحاد السكندري امام الأهلي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، أمس، على استاد برج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر "‏الاتحاد يستحق التحية ويستحق التعادل بغض النظر عن علامة التعجب بالنسبة للتحكيم.. بلاش نقول علامات الاستفهام".

وانتهت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، التي جمعت بينهما مساء الإثنين، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري، سلبيًا، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.


وتأجل إعلان تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز، للمرة رقم 42 في تاريخه، رسميًا، حيث كان يحتاج الأحمر للفوز بأي نتيجة للوصول للنقطة 74 في جدول ترتيب الدوري المصري، وبالتالي التتويج الرسمي بالدرع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترتيب هدافي الدوري المصري عقب تعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري وهاتريك السعيد

طلعت يوسف: استطعنا الفوز على الإسماعيلي رغم الغيابات وراض عن أداء اللاعبين

المقاصة يفوز على الاتحاد 3-1 ويواصل تقديم عروضه الممتعة بالدوري

نبيل الحلفاوي لاتحاد الكرة: إحنا هنلاعب مين بعد الاتحاد؟

ليلة التتويج بالدرع 42.. الأهلي يواجه الاتحاد السكندري لحسم لقب الدوري

ترتيب الدوري المصري عقب تعادل الأهلي أمام الاتحاد السكندري

ترشيحاتنا

الأمن يخلي مدرجات الأهلي والاتحاد السكندري باستاد برج العرب

الصحة عن لقاح كورونا: المصريون ليسوا فئران تجارب

أحمد حلمي يكشف من أين حصل على 40 ألف جنيه قيمة شبكة منى زكي

حسني عبد ربه: الأهلي سيندم أمام الوداد في أفريقيا بسبب الكرات الثابتة

بعد التعادل مع الاتحاد.. الأهلي يكشف سبب تأجيل التتويج بلقب الدوري

الاتحاد يؤجل حسم الأهلي لـ الدوري 42.. ويتعادل سلبيا معه في مباراة مثيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم حرارته الجهنمية.. دليل قوي على وجود فضائيين فوق كوكب الزهرة

الحل الأخير لوحدته بعد وفاة زوجته.. عجوز يضع لافتة غريبة على نافذته.. صور

شاهد.. شاحنة لوري تدهس طفلًا صغيرًا وعددا من السيارات وتصطدم بمنزل| فيديو