غابات في البلكونات.. مدينة كاملة بالصين تحول عقاراتها لغابات كثيفة

"العيش كأنك في الغابة" مفهوم جديد تتبعه دولة الصين في معمارها الحديثة، فقد يغطي اللون الأخضر على هيئة المنازل والبيوت بالكامل.





وتظهر لقطات صورًا للوضع داخل مدينة "تشنغدو" عاصمة مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، والذي يعتبر منظر بديعًا للغاية.





كما توضح الصور أن الناس يعيشون في "أرض العجائب في الغابة" ، حيث تحيط النباتات بكل طابق من طوابق العمارات السكنية، بحسب ما نشرت قناة "CGTN".





تم تداول تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وانبهار الكثيرين من رواد المواقع التواصل الاجتماعي بما يجرى على أرض الصين، بينما لا يرى آخرون سوى أن الصين هي كورونا فقط.





ولكن هناك من علق في اتجاه آخر "يجب الحذر من الغطاء النباتي فهو سيزيد من وزن حمولة المنزل، وقد تشكل ذلك خطأ على المنزل، بالإضافة إلى أنه قد تطاوله حرائق الغابات".