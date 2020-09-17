محافظ المركزي النمساوي: الفائدة المنخفضة تضر الاقتصاد على المدى الطويل

قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي "روبرت هولزمان" إن معدلات الفائدة المنخفضة أو السالبة تضر بالاقتصاد على المدى الطويل.





وقال محافظ البنك الوطني النمساوي خلال حديث عبر الإنترنت، إن الضرر الذي تخلفه الفائدة المنخفضة على الاقتصاد يتجسد في الحد من الإنتاجية وإذكاء فقاعات أسعار الأصول وتعزيز عدم المساواة في الدخل.









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وأضاف: "الكثير منا يعتقد أن معدلات الفائدة المنخفضة على المدى المتوسط والطويل، وتحديدًا معدلات الفائدة السالبة ضارة".









ويُبقي المركزي الأوروبي على معدل الفائدة على الودائع في النطاق السالب عند -0.5%، كما أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يواصل تثبيت الفائدة عند مستوى قريب من الصفر.