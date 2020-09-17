الإمارات تشدد على ضرورة وقف عمليات الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية

التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وعددا من قادة وأعضاء الكونجرس الأمريكي.





وتناول الاجتماع سبل تعزيز معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية للسلام والاستقرار الإقليميين من خلال وقف عمليات الضم والإسهام في إيجاد طاقة جديدة إيجابية للتغيير في كل أرجاء منطقة الشرق الأوسط.





كما ناقشا الطرفان العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والتأكيد على الالتزام المشترك بالتعاون ضمن الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد فضلا عن تعزيز السلم والأمن في منطقة الخليج العربي ومجابهة التطرف وردع التهديدات التي تزعزع الاستقرار الإقليمي.





كما عبر وزير الخارجية الإماراتي عن شكره وامتنانه لأعضاء الكونجرس لجهودهم ودعمهم الكبير لمعاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل.. مشددا على التزام دولة الإمارات طويل الأمد والمستمر للشعب الفلسطيني.





وأشار إلى أهمية الشراكة الإماراتية الأمريكية المستمرة منذ عقود والتي وصفها بأنها من أهم العلاقات الإماراتية الإستراتيجية.. منوها أن دولة الإمارات ظلت لأكثر من عقد أكبر سوق لتصدير السلع والخدمات الأمريكية في الشرق الأوسط.