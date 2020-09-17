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أخبار العالم

خوفا من كارثة بيروت.. العراق يخلي 3 حاويات مواد شديدة الانفجار في ميناء أم قصر

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:37 م
العراق يخلي 3 حاويات
العراق يخلي 3 حاويات محملة بمواد شديدة الانفجار في ميناء أم
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت السلطات العراقية، اليوم، الخميس، إخلاء 3 حاويات محملة بمواد شديدة الانفجار في ميناء أم قصر.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أخلت هيئة المنافذ الحدودية في العراق 3 حاويات محملة بمواد شديدة الخطورة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وذكرت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس: إن "الحاويات التي أخليت في منفذ ميناء أم قصر الشمالي تعود إلى وزارة الكهرباء وبحضور ممثلها ولجنة شكلت لهذا الغرض من الجهات الأمنية والعاملة في المنفذ الحدودي".

وأضافت الهيئة في بيانها أن "عملية الإخلاء تمت بعد استكمال كل إجراءاتها ونقلها بشكل آمن إلى وجهتها الأخيرة لإزالة تهديدها للدوائر الحكومية والتجمعات السكانية".

وفي سياق المتصل، نقلت وكالة السومرية نيوز العراقية عن هيئة النزاهة الاتحادية، قولها عن ضبط فروقات في أوزان وكميات البضائع بـ178 حاوية، فضلا عن معمل أسفلت غير مسموحٍ باستيراده محملة على 14 شاحنة في ميناء أم قصر.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "فريق عمل مديرية تحقيق البصرة انتقل إلى الميناء، وتمكَّن بعد التحرِي من ضبط (178) حاوية تحتوي على إطارات وأدوات احتياطية للسيارات مستوردة لمصلحة إحدى الشركات"، مبينة أنه "تم إكمال إجراءات تلك البضاعة بإجازات غير معتمدة رسميًا وعدم ذكر أرقام الإجازات".

وأضافت أنه "تم الكشف عن وجود فرق كبير في أوزان وكميات البضائع بعد مطابقة الإجازات التي أنجزت المعاملة على أساسها والتصاريح الجمركية"، لافتة إلى أن "الغرض من ذلك التهرب من دفع الرسوم الجمركية".
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