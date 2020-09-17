إنشاء إدارة التكنولوجيا والتطوير التقني بالاستئناف

قرر المستشار عبده عطيه الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة ، عضو مجلس القضاء الأعلى ، إنشاء إدارة التكنولوجيا والتطوير التقني والدعم الفني بالمحكمة ، يتولى الإشراف عليها المستشار الدكتور محمود عبد الفتاح عضو المكتب الفني والمتابعة بالتنسق مع المستشار محمد صبحي خليفة عضو المكتب الفني والمتابعة .





يهدف القرار إلى تنفيذ توجيهات الدولة بشان اتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع كفاءة العمل وتطبيق احدث وسائل التكنولوجيا لميكنة وربط كافة الخدمات التي تقدمها المحكمة لجمهور المحامين والمتقاضين بما يكفل سيولة وسرعة وجودة الخدمات ويدعم ويعزز مفهوم العدالة الناجزة .