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حوادث

في 24 ساعة.. ضبط 2067 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:34 م
مخالفات ارتداء الكمامة
مخالفات ارتداء الكمامة
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مصطفي الرماح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.


أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (2067) سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

جارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية


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