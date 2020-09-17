بأمر من الرئيس السيسي.. تفاصيل الإفراج عن المصريين الـ 6 المختطفين بليبيا

كشف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، تفاصيل إعادة المصريين الـ 6 المختطفين بليبيا خلال استقباله لهم بمبنى المحافظة.













وأضاف أن الخاطفين طلبوا مبلغ 30 ألف دينار للإفراج عن المصريين الـ 6 إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتدخل الأجهزة الأمنية لإعادتهم سالمين لأرض الوطن دون أي شرط.





وأشار إلى أن جهود الأجهزة الأمنية نجحت وبالتنسيق مع السلطات الأمنية الليبية في تحرير المصريين الـ 6 وإعادتهم للبلاد.





ودخلوا مصر عبر منفذ السلوم البري بعد أن تم تحريرهم من هذه المليشيات.



