شعبة السيراميك: يجب خفض سعر الغاز كي نتمكن من المنافسة خارجيا

أكد شريف عفيفي، رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، أن الفترة المقبلة تحتاج إلى إعادة النظر فى عملية تسعير الطاقة عامة، والغاز بشكل خاص على المصانع كثيفة الاستهلاك خاصة.





وأوضح "عفيفي" في تصريحات لـ صدى لبلد، أن الطاقة تعتبر عنصر أساسي من عناصر الإنتاج في قطاع السيراميك، لافتًا إلى أنه يجب أن يتم تحديد سعر الغاز بأقل من الحالي، حتى تستطيع الصناعة المنافسة خارجيًا ومحليًا.









وأضاف رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، أن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تعانى من ارتفاع التكلفة الإنتاجية بسبب عنصر الطاقة الذي يعتبر أساسيا ضمن مستلزمات الإنتاج.





وتنعقد خلال أيام لجنة تسعير الطاقة ، ومن المتوقع أن تشهد تسعيرة الغاز الطبيعي الصناعي تدخلا بالتخفيض.



