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حوادث

تحقيقات 5 ساعات.. أحمد حسن وزينب: كنا بنسجل ذكريات.. والنيابة تتهمهما بتعريض حياة طفلتهما للخطر والاتجار بالبشر

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:06 م
صدى البلد
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عمرو خليفة
«الاتجار في البشر واستغلال طفلة في السوشيال ميديا وتعريض حياتها للخطر» تلك الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة لليوتيوبر أحمد حسن حسين وزوجته زينب محمد رجب؛ بعد القبض عليهم لاتهامهم بترويع ابنتهما.


وعلى مدار ٥ ساعات كانت هي عمر التحقيق مع أحمد حسن وزينب؛ واجهت جهات التحقيق المتهمين بفيديوهات ترهيب طفلتهما والمنشورين عبر "يوتيوب"؛ ووجهت لهما اتهامات الاتجار في البشر ونشر فيديوهات مسيئة واستغلال طفله بشكل سيئ وتعريض حياتها للخطر.


وأنكر أحمد حسن وزينب جميع الاتهامات الموجه لهما، مؤكدين أن التصوير كان من أجل عمل ذكريات لهم وليس تحقيق أي أرباح.


وقال أحمد حسن إنه وزوجته يتربحان من "يوتيوب" قبل ولادة طفلتهما؛ وإنهما لم يتعمدا إظهارها لتحقيق أرباح؛ وأكد أن زوجته ليس لها علاقة بالفيديو بل هو المسئول عن تصويره ونشره.


وكانت جهات التحقيق استمعت لأقوال الأخصائي الاجتماعي بوزارة التضامن في بلاغ مجلس الأمومة والطفولة ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر.


وقال أخصائي الأمومة والطفولة، إن أحمد حسن وزوجته أرهبا ابنتهما الصغيرة وأنهما يستغلان الطفلة في التربح من روائها بنشر فيديوهات مسيئة لها، مشيرة الى أنها ليست المرة الأولى التي يعرضا حياة طفلتهما للخطر ولكن هناك بلاغا آخر تقدم به مجلس الأمومة والطفولة ضد  اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر في فيديو آخر.


وكان رجال المباحث بالقاهرة تمكنوا من ضبط المتهمين بناءً على إذن من النيابة بعد تقديم المجلس القومى للأمومة والطفولة بلاغا ضد أحمد حسن وزوجته بنشر فيديوهات واستغلال طفلتهما، تم القبض عليهما بالقرب من الدائرى بدائرة قسم البساتين.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.
تحقيقات 5 ساعات.. أحمد حسن وزينب: كنا بنسجل ذكريات.. والنيابة تتهمهما بتعريض حياة طفلتهما للخطر والاتجار بالبشر
تحقيقات 5 ساعات.. أحمد حسن وزينب: كنا بنسجل ذكريات.. والنيابة تتهمهما بتعريض حياة طفلتهما للخطر والاتجار بالبشر
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