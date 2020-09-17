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تعليم

دراسة عن زراعة الخلايا الجذعية بين جامعة بنها ومستشفى مانشستر للأطفال

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:29 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث حصول الباحثة سمر محمود محمد الباهي المدرس المساعد بكلية الطب البشري علي رسالة دكتوراه عن البحث عن المؤثرات في خوارزميات صنع القرار الخاص بزراعة الخلايا الجذعية في مجموعات مختلفة من أمراض دم الأطفال غير الخبيثة.


وذلك من خلال منحة دراسية للإشراف المشترك حصلت عليها الباحثة ضمن برنامج نيوتن مشرفة حيث استكملت الباحثة دراستها بمستشفى مانشستر الجامعي للأطفال بانجلترا.

من جانبها أشارت الباحثة سمر الباهي الى انه تم اجراء الدراسة علي  اربعة وتسعين مريضا من الأطفال تراوحت أعمارهم بين شهر واحد وثمانية عشرة سنة ،تم علاجهم جميعا في مستشفي مانشستر الجامعي بانجلترا.

وأوضحت الباحثة ان هؤلاء الاطفال عانوا من أمراض مختلفة تراوحت بين أمراض اعتلال خضاب الدم وأمراض نقص المناعة وأمراض اضطراب الأيض وأمراض ضعف النخاع ومجموعة أخرى من الأمراض غير خبيثة.

وأشارت إلى ان هذه الدراسة هي الأكبر من نوعها ، وقد توصلت الدراسة إلى إثبات مدى أمان استخدام عقار التريو سلفان حتى في الأعمار الأقل من عام بل وعند زراعة النخاع مرتين بنفس العقار وتم ذلك دون مضاعفات ، كما أثبت العقار فاعلية في انجاح عملية زراعة النخاع وبالتالي علاج هؤلاء المرضى والعبور بهم إلى بر الأمان.

وتكونت لجنة الإشراف من الجانب المصري الدكتور محمد البكري استاذ طب الاطفال بجامعة بنها ورئيس القسم الأسبق ،والدكتور سامح زكي مدرس طب الاطفال بطب بنها ومن الجانب البريطاني الدكتور روبرت وين أستاذ أمراض دم الأطفال بجامعة مانشستر بانجلترا.
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