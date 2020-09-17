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سيارات

جاجوار تكشف عن موديلها الجديد f-pace 2021 بتحديثات كثيرة..صور

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:00 م
جاجوار
جاجوار
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أماني نوار
كشفت جاجوار عن موديلها الجديد f-pace ،2021 الجديدة فيس ليفت بتحديثات جديدة ومتعددة خاصة للمقدمة مع إضافة مصابيح أمامية LED وشبك أمامي أكبر حجما مع مصابيح خلفية كذلك ومصد خلفي محدث.

أما التحديثات الداخلية فجاءت بإضافة لمسة منحنية HD قياس 11.4 إنش مع أحدث أنظمة المعلومات الترفيهية لجاجوار، ودعم تطبيقات آبل كاربلاي واندرويد اوتو مع مقاعد جديدة ونظام إضاءة محيطية جديدة ومزيا تدفئة وتهوية للمقاعد.

وتحتوي السيارة على محركات تشمل محرك تيربو 20 لتر، 4 سلندر بقوة 250 حصان، مع  محرك تيربو 3.0 لتر 6 سلندر بسوبر تشاجر، وتقنية هايبر خفيفة  بقوة 335 حصان، ومحرك ثالث 3.0 لتر تيربو مزدوج 6 سلندر بقوة 395 حصان ضمن خيارات أخرى.

ولكن سنجد أن جميع المحركات ستكون متصلة لناقل حركة اوتوماتيكي 8 سرعات ونظام رباعي بشكل قياسي، كما تتسارع أفضل نسخة للسيارة إلى 96 كلم /س في 5 ثواني.
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