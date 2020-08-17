تقنيات جديدة تتمتع بها محركات السيارات الحديثة .. تعرف عليها

تقنية 48 فولت التي تأتي في المحركات الحديثة، ولا تحتاج إلى شحن كهربائي. تتطور صناعة السيارات من يوم إلى آخر وتتسابق شركات السيارات في ابتكار تقنيات وأنظمة تشغيل مختلفة ومتطورة في المحركات آخرها





في أنظمة الهجين المعتدلة 48 فولت أثناء السير، وتم استخدامها في تويوتا بريوس عام 1997، والتي أتاحت استخدام محركي على فتيس واحد. تنتج هذه التقنية 4 أضعاف الطاقة التي ينتجها المحرك العادي، ويمكن الاعتماد عليها





نظام الدفع الهجين مثل نظام الهجين المعتدل، ولكن المحرك الكهربائي يكون أقوى بأربعة أضعاف، مما يعزز من مدي البطارية ويحعلها تدوم أطول ويجعلك لا تحتاج إلى البنزين إلا في أضيق الحدود.





جاء هذا النظام في تويوتا بريوس وكيا نيرو وهيونداي ايونيك تحت اسم نظام الهجين المختلط وهو تعديل عبقري لأنه يجعل محرك الاحتراق الداخلي يقوم بشحن البطارية لكي تتمكن السيارة من السير بشكل كهربائي خالص.



