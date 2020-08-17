تقنيات جديدة تتمتع بها محركات السيارات الحديثة .. تعرف عليها

تتطور صناعة السيارات من يوم إلى آخر وتتسابق شركات السيارات في ابتكار تقنيات وأنظمة تشغيل مختلفة ومتطورة في المحركات آخرها تقنية 48 فولت التي تأتي في المحركات الحديثة، ولا تحتاج إلى شحن كهربائي.
تنتج هذه التقنية 4 أضعاف الطاقة التي ينتجها المحرك العادي، ويمكن الاعتماد عليها في أنظمة الهجين المعتدلة 48 فولت أثناء السير، وتم استخدامها في تويوتا بريوس عام 1997، والتي أتاحت استخدام محركي على فتيس واحد.
نظام الدفع الهجين مثل نظام الهجين المعتدل، ولكن المحرك الكهربائي يكون أقوى بأربعة أضعاف، مما يعزز من مدي البطارية ويحعلها تدوم أطول ويجعلك لا تحتاج إلى البنزين إلا في أضيق الحدود.
جاء هذا النظام في تويوتا بريوس وكيا نيرو وهيونداي ايونيك تحت اسم نظام الهجين المختلط وهو تعديل عبقري لأنه يجعل محرك الاحتراق الداخلي يقوم بشحن البطارية لكي تتمكن السيارة من السير بشكل كهربائي خالص.
هذا النظام يجعلك لا تحتاج للبنزين، فيمكنك أن تقول إنك تمتلك سيارة كهربائية بالكامل بنظام أحدث ومحرك أقوى ومدى بطارية يمكنك من القيادة لمسافة أطول.