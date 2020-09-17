التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة مسيرة حوثية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حوثية على مدينة خميس مشيط السعودية.





وقال المتحدث باسم التحالف العربي العقد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حوثية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في مدينة خميس مشيط





ووقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، عبر الاتصال المرئي اليوم، ثلاث اتفاقيات مشتركة مع برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لصالح اليمن الشقيق، وتأتي ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2020 م، ووفق ما أعلنت عنه المملكة في مؤتمر المانحين لليمن الذي عقد بالرياض عبر الاتصال المرئي مؤخرًا.





ووقع الاتفاقية الأولى مع برنامج الغذاء العالمي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، فيما وقعها عن البرنامج المدير التنفيذي السيد ديفيد بيزلي.



