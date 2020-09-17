كريم طارق وناصر منسي يقودان هجوم طلائع الجيش لمواجهة المصري

أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي طلائع الجيش، التشكيل الرسمي للفريق ل مواجهة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.
ويدخل طلائع الجيش مباراة اليوم بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: أحمد عبد الرحمن زولة، خالد سطوحي، علي الفيل ومحمد ناصف.
خط الوسط: عمرو نجيب، إينجونجا ومحمد شحاتة.
الهجوم: عمار حمدي، كريم طارق وناصر منسي.
بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أشرف، أحمد كابوريا، أحمد داوودا، مصطفى محمود، عمرو جمال، أحمد سمير، أحمد هاني، كيفين موهيري ومحمود عاطف.