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رياضة

كريم طارق وناصر منسي يقودان هجوم طلائع الجيش لمواجهة المصري

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:59 م
ناصر منسي وكريم طارق
ناصر منسي وكريم طارق
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عمرو ابوبكر
أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي طلائع الجيش، التشكيل الرسمي للفريق ل مواجهة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل طلائع الجيش مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: أحمد عبد الرحمن زولة، خالد سطوحي، علي الفيل ومحمد ناصف.
خط الوسط: عمرو نجيب، إينجونجا ومحمد شحاتة.
الهجوم: عمار حمدي، كريم طارق وناصر منسي.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أشرف، أحمد كابوريا، أحمد داوودا، مصطفى محمود، عمرو جمال، أحمد سمير، أحمد هاني، كيفين موهيري ومحمود عاطف.
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