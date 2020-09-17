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رياضة

ثورة في برشلونة.. 20 ألف توقيع لسحب الثقة من بارتوميو وتوقعات برحيله الليلة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:31 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
جمعت حملة سحب الثقة من جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة20731 توقيعًا، لإقالته من منصبه والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.

وبدأت حملة لسحب الثقة من بارتوميو منذ عدة أيام لإقالته من رئاسة النادي والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة على منصب الرئيس.

وبحسب الصحف الكتالونية فسيتم مراجعة التوقيعات، وإذا ثبت تجميع أكثر من 16300 توقيع صحيح، سيتم سحب الثقة من بارتوميو والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.

وتوقع خوردي فاري منشئ حملة جمع التوقيعات لسحب الثقة من بارتوميو، والمرشح المحتمل لرئاسة برشلونة بأن بارتوميو سيستقيل اليوم من منصبه.

وكان بارتوميو قد أعلن عن الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة على منصب رئيس النادي في الحادي والعشرين من شهر مارس المقبل.

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