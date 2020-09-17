"معاوني القضاء" معهد جديد بجامعة الأزهر.. تفاصيل الدراسة وشروط الالتحاق

كشف الدكتور حامد أبو طالب، عميد كلية الشريعة والقانون السابق بجامعة الأزهر، عن تفاصيل الدراسة بمعهد معاوني القضاء بجامعة الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر على إنشائه في الجامعة.









وقال أبو طالب، لصدى البلد، إنه تم إنشاء معهد معاوني القضاء بجامعة الأزهر للبنين والبنات، وسيتم إدراجه في رغبات تنسيق العام الحالي لطلاب الثانوية الأزهرية.









وذكر أنه لابد للالتحاق بالمعهد أن يكون الطالب ناجحا في الثانوية الأزهرية هذا العام، ويكون حاصلا على مجموع درجات المعهد والتي سيتم الإعلان عنها في تنسيق العام الحالي.









وأشار إلى أن الأزهر بهذا المعهد يكون قد فتح فرص عمل جديدة لأبنائه الطلاب، ويهدف به إلى تخريج الشباب المساعد للقضاة في مهام عملهم لأن كل جلسة من جلسات المحاكم لابد أن يحضر فيها كاتب كذلك جلسات النيابة واجراءات الشهر العقاري والمحضرون الذين يسلمون الإعلانات ، فهؤلاء من أعوان القضاء.









وتابع: نهدف إلى تخريج عدد من الشباب يكتسبون الخبرات وبعض المعلومات التي تؤهلهم لهذه الأعمال بحيث يكونون على علم بكل اجراءات القضاء والمحاكم، وأردنا أن نسد هذه الثغرة في سوق العمل بتخريج شباب فاهمين لطبيعة هذه الوظيفة.









وكشف أن طبيعة الدراسة في المعهد تكون حسب كل كلية وظروفها، فمثلا شريعة القاهرة ستكون الدراسة مسائية مقسمة إلى أربعة فصول كل عام فصلين، وكل فصل به بعض المقررات.









وأشار إلى أن رسوم الدراسة سيتم الإعلان عنها قريبا، وسيقوم على التدريس بالمعهد أعضاء هيئة التدريس والمستشارين والخبراء في الشهر العقاري.