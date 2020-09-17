الطريق الدائري.. معرض للفنان عمرو الكفراوي بجاليري مصر.. 27 سبتمبر

يعلن جاليري مصر عن معرضه القادم للفنان عمرو الكفراوي "الطريق الدائري" يوم الأحد ٢٧ سبتمبر الساعة السابعة مساء.





يهتم الكفراوي في أعماله بمفهوم المدينة وتأثيرها علي الحياة اليومية لساكنيها، وعلاقة المقيمين بالمتغيرات التي تحدث داخلها، كما ينشغل بمفهوم الحداثة والاغتراب وارتباطه بالحياة المعاصرة كسمة عامة.





يعمل الكفراوي علي “المناظر المدينية” والحياة اليومية بما فيهم كلاسيكية باستخدام الطباعة والرسم والتصوير الفوتوغرافي ووضعها في قوالب معاصرة.





عمرو الكفراوي، فنان بصري مواليد القاهرة ١٩٨٠، تخرج في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة ٢٠٠٣، كما حصل على دبلومة التصميم الجرافيكي من جامعة وارسو عام ٢٠٠٧. يعيش و يعمل الكفراوي حاليًا بين مونتريال و القاهرة.



