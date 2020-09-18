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رياضة

الأهلي يحسم الموقف النهائي من بيع أحمد ياسر لـ هاتاي سبور التركي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:57 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن رفض مسئولي النادي الأهلي بيع أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار الي الجونة، إلى نادي هاتاي سبور التركي الذي تقدم بعرض رسمي من أجل الحصول علي خدمات اللعب نهائيًا. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن الأهلي رفض فكرة بيع اللاعب، لكنه في الوقت ذاته رحب باعارته للنادي التركي بشرط الانتظار لحين معرفة موقف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من الاعب سواء بتواجده خلال الموسم الجديد أو استمرار إعارته.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مرانه الرئيسي امس إستعدادًا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها غدا السبت ضمن منافسات الجولة الــ29 من منافسات مسابقة الدوري.
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