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منوعات

دراسة: كورونا يخفض من متوسط ​​العمر تسع سنوات .. تفاصيل

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
حذرت دراسة جديدة من أن كوفيد -19 قد يتسبب في انخفاض متوسط ​​العمر المتوقع في جميع أنحاء العالم بما يصل إلى تسع سنوات.

يُظهر التحليل العالمي لمتوسط ​​العمر المتوقع أن الوباء يمكن أن يتسبب في انخفاض قصير الأجل في متوسط ​​العمر المتوقع في العديد من المناطق ، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

يقول العلماء إنه ما لم يتم احتواء انتشار المرض ، فمن المرجح أن يؤدي Covid-19 إلى انخفاض متوسط ​​العمر المتوقع في المناطق المصابة بشدة.
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وأشارت الدراسة التي نُشرت في مجلة PLOS One ، إلى أن تأثير الوفيات المرتبطة بـ Covid على متوسط ​​العمر المتوقع لأربع مناطق عالمية واسعة عبر معدلات الإصابة المتعددة والفئات العمرية.

قال قائد البحث الدكتور "غيوم ماروا"  من المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية (IIASA): "توفر دراستنا التقييم الأول للتأثير المحتمل لـ Covid-19 على متوسط ​​العمر المتوقع وفقًا لمجموعة من سيناريوهات معدلات الانتشار على مدى فترة زمنية معينة. فترة سنة واحدة".

فيما أوضح الدكتور ماروا أن متوسط ​​العمر المتوقع هو مقياس لعدد السنوات التي قد يتوقع الشخص العادي أن يعيشها.
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