دراسة: كورونا يخفض من متوسط ​​العمر تسع سنوات .. تفاصيل

حذرت دراسة جديدة من أن كوفيد -19 قد يتسبب في انخفاض متوسط ​​العمر المتوقع في جميع أنحاء العالم بما يصل إلى تسع سنوات.





يُظهر التحليل العالمي لمتوسط ​​العمر المتوقع أن الوباء يمكن أن يتسبب في انخفاض قصير الأجل في متوسط ​​العمر المتوقع في العديد من المناطق ، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





يقول العلماء إنه ما لم يتم احتواء انتشار المرض ، فمن المرجح أن يؤدي Covid-19 إلى انخفاض متوسط ​​العمر المتوقع في المناطق المصابة بشدة.

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وأشارت الدراسة التي نُشرت في مجلة PLOS One ، إلى أن تأثير الوفيات المرتبطة بـ Covid على متوسط ​​العمر المتوقع لأربع مناطق عالمية واسعة عبر معدلات الإصابة المتعددة والفئات العمرية.





قال قائد البحث الدكتور "غيوم ماروا" من المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية (IIASA): "توفر دراستنا التقييم الأول للتأثير المحتمل لـ Covid-19 على متوسط ​​العمر المتوقع وفقًا لمجموعة من سيناريوهات معدلات الانتشار على مدى فترة زمنية معينة. فترة سنة واحدة".



