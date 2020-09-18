دراسة: كورونا يخفض من متوسط ​​العمر تسع سنوات .. تفاصيل

حذرت دراسة جديدة من أن كوفيد -19 قد يتسبب في انخفاض متوسط العمر المتوقع في جميع أنحاء العالم بما يصل إلى تسع سنوات.
يُظهر التحليل العالمي لمتوسط العمر المتوقع أن الوباء يمكن أن يتسبب في انخفاض قصير الأجل في متوسط العمر المتوقع في العديد من المناطق ، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.
يقول العلماء إنه ما لم يتم احتواء انتشار المرض ، فمن المرجح أن يؤدي Covid-19 إلى انخفاض متوسط العمر المتوقع في المناطق المصابة بشدة.
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وأشارت الدراسة التي نُشرت في مجلة PLOS One ، إلى أن تأثير الوفيات المرتبطة بـ Covid على متوسط العمر المتوقع لأربع مناطق عالمية واسعة عبر معدلات الإصابة المتعددة والفئات العمرية.
قال قائد البحث الدكتور "غيوم ماروا" من المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية (IIASA): "توفر دراستنا التقييم الأول للتأثير المحتمل لـ Covid-19 على متوسط العمر المتوقع وفقًا لمجموعة من سيناريوهات معدلات الانتشار على مدى فترة زمنية معينة. فترة سنة واحدة".
فيما أوضح الدكتور ماروا أن متوسط العمر المتوقع هو مقياس لعدد السنوات التي قد يتوقع الشخص العادي أن يعيشها.