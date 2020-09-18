القوى العاملة: تعيين 225 شابًا منهم 6 من ذوى القدرات بدمياط

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط 225 شابًا منهم 6 شباب من ذوي الإحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة"كعب العمل" ، من مكاتب التشغيل ، وبلغ المسجلين بها 673 شابا ، كما تم إستخراج 544 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة المهنة.





تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من منى الأطروشي مدير المديرية أشارت فيه إلي أن المديرية خلال شهر أغسطس الماضي ، في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 162 منشأة ، وإعادة التفتيش على 87 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 28 محضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل 21 مذكرة غلق إداري ، فضلًا عن تلقى 31 شكوي وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 11 شكوى منهم ، و3 شكوي منهم مستوفاة ، و 24 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة .





أما في مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 263 منشأة وإعادة التفتيش على 96 منشأة أخري ، وأسفر التفتيش عن تحرير 113 محضرًا ، وتم تلقى 12 شكوي عمالية تم تسوية 3 منها وديًا ، وتحويل 4 منها للقضاء، و 5 شكاوي ما زالت تحت البحث ، كما تم عقد ندوتين توعية للعمال وأصحاب العمل.





وأوضحت أنه تم عمل حملات مشتركة بين مكاتب التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة علي 312 منشأة، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد - 19).











