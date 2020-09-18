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حوادث

توقف لإجراء مكالمة.. حبس سائق تعدى على شخص لسرقته بالإكراه فى طوخ

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:33 ص
حبس سائق تعدى على
حبس سائق تعدى على شخص لسرقته
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة طوخ بمحافظة القليوبية بحبس أحد المتهمين بالتعدى على أحد الأشخاص والتعدى عليه وسرقته 4 أيام على ذمة التحقيق، كما امرت النيابة بسرعة ضبط واحضار المتهم الثانى الهارب.


وكشفت التحقيقات أنه أثناء حال قيادة المجنى عليه دراجة نارية "ملكه" بدائرة المركز توقف لإجراء مكالمة هاتفية وأثناء ذلك فوجئ بتعدى مجهول عليه بالضرب فأصابه بجرح سطحى بالجبهة وقام بخطف حقيبة منه بداخلها مبلغ 1200 جنيه ومتعلقاته الشخصية وهرب.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر مجدى مأمور مركز طوخ بالواقعة ، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحثى أشرف عليه اللواء حاتم حداد مدير مباحث أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، والرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث طوخ.

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة شخصين "عاطل- سائق" لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط السائق، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها، واعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب.

وقرر أنه أثناء استقلالهما سيارة أجرة "يعمل عليها كسائق" وسيرهما بمكان الواقعة شاهدا المجنى عليه أثناء توقفه بجانب الطريق فتوقف بالسيارة وتعدى المتهم الهارب بالضرب على المجنى علية فأحدث ما به من إصابات واستولى منه على الحقيبة واستقلا السيارة وهربا.

وتم بإرشاده ضبط "الحقيبة المستولى عليها - السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
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