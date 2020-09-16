حبس المتهم بدهس ضابط المرور بالقليوبية

أمرت النيابة العامة في مركز قليوب بحبس سائق الأتوبيس المتهم بدهس ضابط الشرطة مصطفى عبد الجليل بالإدارة العامة للمرور على الطريق الدائري عند نزلة قليوب وطلبت النيابة تحريات المباحث والاستعلام عن حالة أمين الشرطة المصاب لسؤاله حول ملابسات الواقعة.

كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المتحفظ عليها بمكان الحادث لبيان ملابسات وظروف الواقعة.

من ناحية أخرى اعترف المتهم "فايز أ. أ." بأنه قاد الأتوبيس برعونة وسرعة جنونية أثناء محاولة الضابط الشهيد استيقافه عند كمين نزلة قليوب لسؤاله عن رخصته وعندما علم أن الضابط سقط تحت عجلات الأتوبيس أسرع بالهرب.



وكانت الأجهزة الأمنية فى القليوبية قد تمكنت من إلقاء القبض على السائق المتسبب في استشهاد ضابط شرطة من الإدارة العامة للمرور، حيث قام السائق بدهس الضابط، أثناء محاولة استيقافه لسؤاله عن رخصته ورخصة المركبة، فقام السائق بقيادة الأتوبيس برعونه، ليصطدم بالضابط وأحد أمناء الشرطة المرافقين له.



وأكد شهود عيان أن الضابط حاول استيقاف الأتوبيس عند نزلة قليوب أعلى الدائري، لسؤال السائق عن رخصة القيادة والأتوبيس، وبالفعل بدأ السائق في التوقف ولكن عندما اقترب منه الضابط أسرع بالأتوبيس في الوقت الذي حاول فيه الضابط التعلق بباب الأتوبيس، قبل أن يسقط تحت العجلات ليلقى مصرعه في الحال، وبينما انشغل مرافقو الضابط في طلب الإسعاف لمحاولة إنقاذه تمكن سائق الأتوبيس من الهرب.