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الإسكان: تطوير 320 منطقة عشوائية على مستوى الجمهورية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:25 ص
وحدات سكنية
وحدات سكنية
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شيرين عادل
قال المهندس عمرو خطاب ، المتحدث باسم وزارة الإسكان ، إن الحكومة المصرية حصرت حوالى 400 منطقة عشوائية فى كل محافظات الجمهورية .

 أوضح خطاب " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن وزارة الإسكان انتهت من تطوير 320 منطقة عشوائية .

ولفت إلى أن الدولة المصرية بدأت بتطوير أخطر المناطق العشوائية، وانتهت منها ثم المناطق غير الآمنة تلى ذلك تطوير المناطق غير المخططة .

وأشار إلى أن الوزارة عملت أيضأ على تطوير الأسواق بإجمالى 1105 أسواق وفى مقدمتها السوق الحضارى برأس البر .

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