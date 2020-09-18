الإسكان: تطوير 320 منطقة عشوائية على مستوى الجمهورية

قال المهندس عمرو خطاب ، المتحدث باسم وزارة الإسكان ، إن الحكومة المصرية حصرت حوالى 400 منطقة عشوائية فى كل محافظات الجمهورية .





أوضح خطاب " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن وزارة الإسكان انتهت من تطوير 320 منطقة عشوائية .





ولفت إلى أن الدولة المصرية بدأت بتطوير أخطر المناطق العشوائية، وانتهت منها ثم المناطق غير الآمنة تلى ذلك تطوير المناطق غير المخططة .





وأشار إلى أن الوزارة عملت أيضأ على تطوير الأسواق بإجمالى 1105 أسواق وفى مقدمتها السوق الحضارى برأس البر .



