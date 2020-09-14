الإسكان: رصدنا مخالفات بناء كثيرة فى المدن الجديدة

قال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية، إن المدن الجديدة يتم تنفيذها لجميع المواطنين، موضحًا أن الدولة تسعى لتوفير وحدات سكنية تكفي جميع المواطنين المحتاجين لهذه الوحدات.





وأضاف عباس، خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي ام سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الوزارة نجحت في بناء وحدات بوفرة كبيرة في الإسكان الاجتماعي و دار مصر ، وستتحقق وفرة ايضا في الاسكان الاجتماعي المميز قريبا.





ولفت إلى أن الوزارة تتيح الوحدات لجميع المواطنين وعلى أساس مستوى كل فرد، كاشفا أن هناك وحدات منخفضة السعر وأخري مرتفعة.



