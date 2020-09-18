القباج: التطوير يستهدف إيجاد مجتمع واع وليس مجرد مبانٍ جديدة..فيديو

قالت الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه من الضروري إشراك الشباب المصري، في تطوير الدولة للمجتمعات العمرانية القديمة، والمناطق السياحية ، لعودة روح الانتماء من جديد.





وأضافت الدكتورة نيفين القباج ، خلال حوارها في تقرير للقناة الأولى ، من منطقة روضة السيدة زينب ، من خلال برنامج "صباح الخير يامصر"، أن الدولة تستهدف تحقيق مجتمع إيجابي ، في جميع المناطق المستحدثة ، مؤكدة أن المسألة لا تقتصر على بناء مناطق جميلة ، بل من الضروري بناء مجتمع واعي ، يشارك الشباب من خلاله في تنميته والحفاظ عليه .





كما أشارت رئيس مجلس إدارة مبادرة "إسمعونا" ، والتي ساهمت مع وزارة التضامن ، في إحياء بعض المناطق العشوائية ، في منطقة السيدة زينب، إلى أن المبادرة تستهدف عدم الاقتصار على تطوير الحجر والاهتمام بالبشر .





وأضافت إحدى المشاركات بالمبادرة ، أن مشاركتهم تهدف لاكتشاف التطورات بالمنطقة ، كمحاولة منهم لتكرارها ، بمناطق أخرى .



