AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

القباج: التطوير يستهدف إيجاد مجتمع واع وليس مجرد مبانٍ جديدة..فيديو

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:42 ص
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي
Advertisements
نورهان رأفت
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه من الضروري إشراك الشباب المصري، في تطوير الدولة للمجتمعات العمرانية القديمة، والمناطق السياحية ، لعودة روح الانتماء من جديد.

وأضافت الدكتورة نيفين القباج ، خلال حوارها في تقرير للقناة الأولى ، من منطقة روضة السيدة زينب ، من خلال برنامج "صباح الخير يامصر"، أن الدولة تستهدف تحقيق مجتمع  إيجابي ، في جميع المناطق المستحدثة ، مؤكدة أن المسألة لا تقتصر على بناء مناطق جميلة ، بل من الضروري بناء مجتمع واعي ، يشارك الشباب من خلاله في تنميته والحفاظ عليه .

كما أشارت رئيس مجلس إدارة مبادرة "إسمعونا" ، والتي ساهمت مع وزارة التضامن ، في إحياء بعض المناطق العشوائية ، في منطقة السيدة زينب، إلى أن المبادرة تستهدف عدم الاقتصار على تطوير الحجر والاهتمام بالبشر .

وأضافت إحدى المشاركات بالمبادرة ، أن مشاركتهم تهدف لاكتشاف التطورات بالمنطقة ، كمحاولة منهم لتكرارها ، بمناطق أخرى .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة التضامن: 65 % من سكان الأسمرات عمالة غير منتظمة .. وإنشاء مركز الخدمات المتكاملة للتضامن الاجتماعى بتكلفة 76 مليون جنيه

القباج تتابع تنفيذ مشروع جدعان السيدة

اليوم.. اسمعونا تنظم قوافل لتوعية أهالي روضة السيدة حول فيروس كورونا

وزيرة الهجرة تزور "روضة السيدة" مع شباب الدارسين بالخارج

وزيرتا الهجرة والتضامن تسلمان"شنط مدرسية"لأطفال روضة السيدة

وزيرة الهجرة: الدولة تعمل لتنفيذ مخطط متكامل لتطوير العشوائيات

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020

حلو وحادق .. طريقة عمل فطائر الطاسة بحشوات مختلفة

سنن يوم الجمعة وفضل الصلاة على النبي

حدث ليلا| الرئيس يصدر قرارا جمهوريا جديدا.. أمريكا تحذر مجددا من داعش.. وإسرائيل تفرض الإغلاق الشامل

أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز كانت عايزة تتطلق بسبب كبدة نية وهي أكبر مني بـ 6 سنوات .. وأحلى تكريم ليا لما الرئيس قال «الله المستعان»

دعاء ترك المعاصي والشهوات

AdvertisementS

اشتري آيفون 7 بسعر 2550 جنيهًا فقط.. عرض الجمعة

عاوزة ولادي قبل ما يبيعهم أعضاء .. سيدة تستغيث بعد خطف أطفالها بسوهاج

بعد كشف العوضي سبب طلبها الطلاق.. الجمهور يطارد ياسمين عبد العزيز

أخبار الرياضة: التعاون السعودي يكشف سر تعثر ضم ساسي وبن شرقي.. الأهلي يقترب من حسم صفقات جديدة

البنك المركزي: إصدار نقود بلاستيكية لفئة الـ 10 والـ 20 جنيها .. فيديو

قبل أيام من حفل الزفاف.. عروس تلغي عرسها بسبب طلب غريب من عريسها وأهله

السلطات الأردنية تفرض غرامات باهظة والسجن لمخالفي إجراءات مكافحة كورونا

حكاية طمع قتلت الثرية الإماراتية بالطالبية.. أغدقت على البواب فحلم بالثراء من سرقتها فاستعان بشقيقته وصديقه لقتلها

أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز كانت عايزة تتطلق بسبب كبدة نية وهي أكبر مني بـ 6 سنوات .. وأحلى تكريم ليا لما الرئيس قال «الله المستعان»

موجة كورونا شديدة.. إسرائيل تسجل 176933 إصابة وتبدأ الإغلاق التام

لأول مرة..دولة عربية ترصد إصابة كلب بــ كورونا

البيت الأبيض: 5 دول جديدة تدرس إبرام اتفاقيات سلام مع إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها الترند.. 15 صورة تكشف عن إطلالات ياسمين عبد العزيز

شاهد سيارة تسلا تعرض صاحبها للمحاكمة.. والطيار الآلي كاد يقتله| صور

بفستان غير تقليدي.. هايدي موسى تستعرض جمالها على انستجرام