AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نيفين القباج: الرئيس السيسي يفتتح 31 عيادة خاصة بتنظيم الأسر قريبا.. فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:58 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
إسراء صبري
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج تكافل وكرامة كان يستهدف الوصول إلى 100 ألف أسرة خلال عام 2019 و2020، ولكن حاليا وصل العدد إلى 411 ألف أسرة، وذلك تضامنا مع جائحة كورونا وأزمة السيول.


وتابعت "القباج" خلال حوارها ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الوزارة تهدف إلى تحسين منظومة التظلمات، معقبة: هناك ربط شبكي بين وزارة التضامن والعديد من الوزارت الأخرى وذلك من أجل خدمة المنظومة وتطويرها.


وأشارت إلى أن حجم المصروفات الخاص ببرنامج تكافل وكرامة يصل إلى 1.3مليار جنيه، والتضامن الاجتماعي يصل حجم المصروفات به إلى اكثر من 200 ألف، أي بإجمالي 1.5 مليار شهريا، مشددة على أنه يتم صرف ما يقارب من 18.5 مليار جنيه سنويا.


وشددت على أن المنظومة أصبحت أكثر مرونة وتعاونا من قبل المواطنين والعاملين أيضا، وفي حالة وجود بعض الأسر غير المستحقة لتكافل وكرامة يتم التواصل معهم من أجل استرداد المبالغ المقدمة لهم، متابعة: في حالة كون الدعم المقدم قليلا والأسرة لا تستحق هذا الدعم بشكل غير مبالغ فيه يتم التسامح عنه.


وأوضحت أنه قريبا سيقوم الرئيس السيسي بافتتاح ما يقارب من 31 عيادة خاصة بتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وذلك في إطار مبادرات الدولة لتنظيم الأسرة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القباج: التضامن تبذل جهدا كبيرا مع الجمعيات الأهلية للحد من الزيادة السكانية

التضامن تبدأ اليوم صرف مساعدات كرامة لـ 1.2 مليون مستفيد

مستشار بوزارة التضامن: تكافل وكرامة يكفل 3.5 مليون أسرة فقيرة.. فيديو

نيفين القباج: عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» تصل لـ 3.6 مليون ..فيديو

القباج: نستهدف الوصول بمستفيدي تكافل وكرامة إلى 4 ملايين أسرة

برلماني: تكليفات الرئاسة لدعم الفقراء وراء دخول 411 ألف أسرة جديدة لـ تكافل وكرامة

ترشيحاتنا

تاريخ من التفاهم.. مسؤول أمريكي: قطر استجابت بشأن توقيع اتفاق مع إسرائيل

فاكسيرا توفر لقاح الإنفلونزا بـ 170 جنيها في 11 فرعا علي مستوي الجمهورية

قوات حرس الحدود تنقذ 11 تركيا من الغرق وتقدم الرعاية .. فيديو

تحت أمر بيراميدز| ناصر منسي: مصطفى محمد ومروان محسن من المهاجمين الجيدين في مصر

دبحت لها القطة وضحكت.. أحمد العوضي يكشف تفاصيل أول لقاء مع ياسمين عبد العزيز

كنت ميت وحييت.. عائد من ليبيا يحكي تفاصيل احتجازه 4 أيام من قبل مجرمين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتعرفها.. شاهد| دينا الشربيني بماكياج يغير ملامحها في أحدث ظهور

محرجة بسبب اسمها.. حكاية رسالة مفاجئة بعثتها كيت ميدلتون لأصدقائها قبل انضمامها للعائلة المالكة

صدى البلد يحاور طبيب الفرخة ليسكي: كونسلتو مصري سويسري أجرى لها جراحة| تفاصيل