نيفين القباج: الرئيس السيسي يفتتح 31 عيادة خاصة بتنظيم الأسر قريبا.. فيديو





وتابعت "القباج" خلال حوارها ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الوزارة تهدف إلى تحسين منظومة التظلمات، معقبة: هناك ربط شبكي بين وزارة التضامن والعديد من الوزارت الأخرى وذلك من أجل خدمة المنظومة وتطويرها.





وأشارت إلى أن حجم المصروفات الخاص ببرنامج تكافل وكرامة يصل إلى 1.3مليار جنيه، والتضامن الاجتماعي يصل حجم المصروفات به إلى اكثر من 200 ألف، أي بإجمالي 1.5 مليار شهريا، مشددة على أنه يتم صرف ما يقارب من 18.5 مليار جنيه سنويا.





وشددت على أن المنظومة أصبحت أكثر مرونة وتعاونا من قبل المواطنين والعاملين أيضا، وفي حالة وجود بعض الأسر غير المستحقة لتكافل وكرامة يتم التواصل معهم من أجل استرداد المبالغ المقدمة لهم، متابعة: في حالة كون الدعم المقدم قليلا والأسرة لا تستحق هذا الدعم بشكل غير مبالغ فيه يتم التسامح عنه.





وأوضحت أنه قريبا سيقوم الرئيس السيسي بافتتاح ما يقارب من 31 عيادة خاصة بتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وذلك في إطار مبادرات الدولة لتنظيم الأسرة.

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج تكافل وكرامة كان يستهدف الوصول إلى 100 ألف أسرة خلال عام 2019 و2020، ولكن حاليا وصل العدد إلى 411 ألف أسرة، وذلك تضامنا مع جائحة كورونا وأزمة السيول.