الله المستعان.. أحمد العوضي: أحلى تكريم لي عندما قالها الرئيس السيسي

علق الفنان أحمد العوضي، على قول الرئيس السيسي لجملة « الله المستعان» التي كان يرددها كثيرا في مسلسل الاختيار.
وقال أحمد العوضي في حواره اليوم مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة " سي بي سي"،: "شرف كبير ليا أن الرئيس السيسي تابع مسلسل الاختيار".
وأضاف أحمد العوضي: "أحلى تكريم ليا لما الرئيس السيسي قال مصطلح «الله المستعان» ".
وأكمل أحمد العوضي: "كل مشاهد الإرهابي هشام عشماوي كانت صعبة ومشهد الإعدام كان في غاية الصعوبة لأنه كان مع النجم الكبير احمد السقا "، مضيفا:" كان حلم من أحلامي التمثيل أمام أحمد السقا".