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توك شو

الله المستعان.. أحمد العوضي: أحلى تكريم لي عندما قالها الرئيس السيسي

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:50 م
احمد العوضي
احمد العوضي
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هاني حسين
علق الفنان أحمد العوضي، على قول الرئيس السيسي لجملة « الله المستعان» التي كان يرددها كثيرا في مسلسل الاختيار.

وقال أحمد العوضي في حواره اليوم مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة " سي بي سي"،: "شرف كبير ليا أن الرئيس السيسي تابع مسلسل الاختيار".

وأضاف أحمد العوضي: "أحلى تكريم ليا لما الرئيس السيسي قال مصطلح «الله المستعان» ".

وأكمل أحمد العوضي: "كل مشاهد الإرهابي هشام عشماوي كانت صعبة ومشهد الإعدام كان في غاية الصعوبة لأنه كان مع النجم الكبير احمد السقا "، مضيفا:"  كان حلم من أحلامي التمثيل أمام أحمد السقا".
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