الله المستعان.. أحمد العوضي: أحلى تكريم لي عندما قالها الرئيس السيسي

علق الفنان أحمد العوضي ، على قول الرئيس السيسي لجملة « الله المستعان» التي كان يرددها كثيرا في مسلسل الاختيار.





وقال أحمد العوضي في حواره اليوم مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة " سي بي سي"،: "شرف كبير ليا أن الرئيس السيسي تابع مسلسل الاختيار ".





وأضاف أحمد العوضي: "أحلى تكريم ليا لما الرئيس السيسي قال مصطلح «الله المستعان» ".



