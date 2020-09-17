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التضامن الاجتماعي: تقليل الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا داخل الحضانات تشجيعا لعودتهم.. فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:17 م
نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
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اسراء صبري
قالت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن عدد الحضانات حاليا يصل إلى 1958 تم فتحها، متابعة: بعد الحضانات لم تفتح أبوابها نتيجة تحديد نسبة الإشغالات بها والتي تصل إلى 50% فقط، ولهذا تم رفع نسبة الإشغالات في الحضانات إلى 75% وذلك من أجل تشجيع للعودة إلى العمل.

وتابعت "القباج" خلال حوارها ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"،: عن قريب ستكون ستصل نسبة الإشغالات بالحضانات إلى 100%، وفيما يخص تعامل الحضانة في حالة وجود إصابة بفيروس كورونا، أوضحت أن الحضانة ليس عليها أن تغلق لمدة أسبوع ولكن بنتعامل مع الحالة ومع التأكد بأن الحضانة ليس بها أي عدوى أخرى سيتم فتحها فورا.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، وزارة التضامن ستكون أكثر تسهيلا فيما يخص إجراءات فيروس كورونا بالحضانات، وذلك نتيجة إلى انخفاض حالات الإصابة، متابعة: بنتجاوب مع الحالة العامة للبلاد وفي حالة ارتفاع الإصابات ستعود الإجراءات كما كانت في بداية الأمر.

وأوضحت أن وزارة التضامن قامت بصرف أجور 3 شهور لمشرفات الحضانة بقيمة 500 جنيه شهريا لكل مشرفة على مستوى الجمهورية، مشددة على أن وزارة التضامن بتدعم الكيانات التي تأثرت نتيجة فيروس كورونا.

ولفت إلى أن وزارة التضامن بتشجع على عودة الحضانات إلى العمل مرة أخرى، وذلك بالتعاون مع الوزارة لتطبيق إجراءات الوقاية والمتابعة.
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