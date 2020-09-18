إنبي في ضيافة حرس الحدود بـ الدوري.. الليلة





ويسعى إنبي بقيادة مدربه حلمي طولان لتحقيق الفوز في مباراة الليلة للقفز غلى المركز الخامس، بمسابقة الدوري.





في المقابل يطمح فريق حرس لاستعادة نغمة الانتصارات بانتزاع الثلاث نقاط من الفريق البترولي، للهروب من شبح الهبوط.





ولم يتذوق حرس الحدود طعم الفوز في الدوري، منذ استئناف المسابقة في شهر أغسطس الماضي، بعد توقف دام نحو 5 أشهر، بسبب فيروس كورونا.





ويحتل إنبي المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الـ 16 بـ 26 نقطة.









يحل فريق إنبي ضيفا على نظيره حرس الحدود، اليوم، الجمعة، في تمام السادسة مساء، على ملعب المكس، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري الممتاز.