عالم أزهري: الناس قبل النبي محمد كانوا فى فوضى طاحنة وأحوالهم مضطربة.. فيديو

أكد الشيخ إبراهيم رضا احد علماء الأزهر الشريف أن القيم الأخلاقية هي عصب الأمم المتماسكة والمترابطة و السبيل والطريق الصحيح الذي يجب أن نربي عليها أبنائنا.





وأضاف الشيخ إبراهيم رضا خلال لقاء مع برنامج صباح البلد أن من فقد أي نعمة مثل البصر قد يكتب كتب وهو يعبر عن ألمه .





وتابع أحد علماء الأزهر الشريف ان الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فى فوضى طاحنة واحوالهم مضطربة ضاعت بينهم القيم الأخلاقية فالابن يكره ابيه وعبدوا الهة كثيرة.



