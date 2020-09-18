محمد التويجري يتأهل للمرحلة الثانية من سباق رئاسة منظمة التجارة العالمية

أعلنت منظمة التجارة العالمية، اليوم الجمعة، عن أسماء الـ 5 المرشحين الذين سيخوضون الجولة الثانية من تصويت الأعضاء لاختيار المدير العام الجديد للمنظمة.





ووفقًا لشبكة "العربية"، اختارت المنظمة السعودي محمد التويجري ضمن المرشحين الـ 5 للمرحلة الثانية.





فيما قالت وكالة "رويترز" للأنباء إن المنظمة اختارت ثلاث سيدات ورجلين لخوض الجولة الثانية من التصويت.





وأوضحت ان الـ 5 مرشحين الذين تأهلوا إلى الجولة المقبلة هم الوزيرة الكينية أمينة محمد ووزيرة المالية النيجيرية السابقة نجوزي أوكونجو إيويالا ووزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونج والسعودي محمد التويجري والوزير البريطاني السابق ليام فوكس.





وكان التويجري قال في مقابلة سابقة مع "العربية" إنه سيعمل على تطوير آلية عمل المنظمة.



