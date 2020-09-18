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أخبار العالم

محمد التويجري يتأهل للمرحلة الثانية من سباق رئاسة منظمة التجارة العالمية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:20 م
محمد التويجري
محمد التويجري
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شيماء مصطفى
أعلنت منظمة التجارة العالمية، اليوم الجمعة، عن أسماء الـ 5 المرشحين الذين سيخوضون الجولة الثانية من تصويت الأعضاء لاختيار المدير العام الجديد للمنظمة.

ووفقًا لشبكة "العربية"، اختارت المنظمة السعودي محمد التويجري ضمن المرشحين الـ 5 للمرحلة الثانية.

فيما قالت وكالة "رويترز" للأنباء إن المنظمة اختارت ثلاث سيدات ورجلين لخوض الجولة الثانية من التصويت.

وأوضحت ان الـ 5 مرشحين الذين تأهلوا إلى الجولة المقبلة هم الوزيرة الكينية أمينة محمد ووزيرة المالية النيجيرية السابقة نجوزي أوكونجو إيويالا ووزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونج والسعودي محمد التويجري والوزير البريطاني السابق ليام فوكس.

وكان التويجري قال في مقابلة سابقة مع "العربية" إنه سيعمل على تطوير آلية عمل المنظمة.

وأضاف أن للمملكة علاقات تجارية مع القوى الكبرى، وكان لها دور قيادي في قيادة مجموعة العشرين، وكان من بين البنود المهمة التي طرحتها السعودية واهتمت بها هو إصلاح منظمة التجارة العالمية.
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