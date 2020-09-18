ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب مع تراجع الدولار| تفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتمضي على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بفضل ضعف الدولار؛ إذ أثرت بيانات ضعيفة للوظائف في الولايات المتحدة سلبا على آمال التعافي الاقتصادي.





وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.6 %إلى 1953.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:10 بتوقيت جرينتش، وصعد 0.6 %منذ بداية الأسبوع الجاري.





وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 1961.30 دولار.





ويتجه مؤشر الدولار صوب تسجيل انخفاض أسبوعي، مما يزيد جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.





وأظهر تقرير إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة أن نحو 30 مليون شخص ما زالوا يتلقون إعانات البطالة بنهاية أغسطس، مما يكشف عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.





وربح الذهب قرابة 29 % منذ بداية العام الجاري بدعم من أسعار فائدة قرب الصفر في أنحاء العالم والطلب على التحوط في مواجهة توقعات التضخم.





وفي استمرار لهذا الاتجاه، تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الأربعاء بالإبقاء على أسعار الفائدة قرب الصفر لفترة طويلة.





وقال بنك إنجلترا المركزي إنه يدرس أسعار فائدة سلبية، بينما ألمح بنك اليابان المركزي إلى استعداده لزيادة التحفيز.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2 % إلى 27.16 دولار للأوقية، بينما ربح البلاتين 0.2 % إلى 942.06 دولار وزاد البلاديوم 0.4 % إلى 2347.21 دولار.