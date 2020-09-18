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فن

بسجادة الصلاة .. على ربيع يبهر متابعيه بصورة جديدة عبر إنستجرام

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:59 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان علي ربيع صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهر على ربيع فى الصورة معه سجادة الصلاة.

وعلق على ربيع قائلًا: "جمعه مباركه ويوم سعيد عليكم #علي_ربيع".

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 مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.

المسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبد الباقي.

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